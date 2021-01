Kornwestheim Sie geht nicht in die Knie: die Philatelie

Für dieses Jahr sehnt Bernward Schubert besonders die regelmäßigen Vereinsabende wieder herbei. „Einander ohne Maske anzuschauen, gemeinsam zu lachen und einen netten Abend zu verbringen, darauf freuen wir uns alle.“ Eine vorsichtige Terminplanung für das neue Jahr gibt es schon. Auch wenn sich die durch die Entwicklung der Corona-Fallzahlen und der Gesundheit der Mitglieder noch einmal verändern kann. Aktuell arbeitet Schubert sogar schon an den Vorbereitungen für eine große Wettbewerbsausstellung, die im kommenden Jahr parallel zu den Kornwestheimer Tagen stattfinden soll. „Wir schauen positiv in die Zukunft“, so Schubert. „Corona wird die Briefmarkenfreunde nicht in die Knie zwingen.“