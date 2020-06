Kornwestheim „Sie haben wirklich, wirklich Glück gehabt“

Auch das Reisen innerhalb des Bundeslandes sei vielerorts untersagt gewesen. So habe man innerhalb Extremaduras zum Beispiel nicht von Badajoz an der Grenze zu Portugal in die gut 60 Kilometer entfernte Communidad-Hauptstadt Merida fahren dürfen. „Meine Verwandten durften sich, auch als die Ausgangssperre gelockert wurde, nur in unmittelbarer Umgebung ihres Wohnortes aufhalten“, weiß Carrasco. Von Verhältnissen wie in Deutschland hätten die Spanier also in vielerlei Hinsicht nur träumen können. Inzwischen sei aber auch in Spanien wieder mehr erlaubt.