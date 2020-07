Kornwestheim „Sie kommen im Moment viel zu wenig raus“

Diana Allen-Blind und Nelly Gachignard sind deswegen auf die Stadt Kornwestheim zugegangen und haben dort einen – eigentlich charmant einfachen – Vorschlag gemacht. Man könnte einen Teil der Kinder doch einfach regelmäßig auf dem Spielplatz gegenüber des Kinderhauses, in der Schubartstraße, spielen lassen, finden sie. „Kann man den nicht einfach für eine gewisse Zeit in der Woche absperren?“, fragt sich Nelly Gachignard, die außerdem vorschlägt, Baumaterial andernorts zu lagern – und so zumindest etwas Platz im Garten des Kinderhauses zu freizuräumen.