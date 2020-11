Kornwestheim Sieben Tage voll mit Informationen zu Müll aller Art

In der Kornwestheimer Verwaltung gibt es hierzu täglich ein Din-A4-Blatt mit Fakten, Tipps und Anregungen – natürlich per E-Mail. „Wir wollen zeigen, was man im Alltag ändern kann, ohne abstruse Dinge anstellen oder sein Leben komplett umkrempeln zu müssen“, sagt Dorothea Horneber. Am Montag gab es zum Beispiel Vorschläge, zu was alte Zeitungen noch gut sind. Am Dienstag lag der Fokus auf dem Arbeitsalltag und der möglichen Wiederverwendung von Büromaterial. An diesem Mittwoch geht es ums Einkaufen, am Donnerstag um Hygieneprodukte und am Freitag gibt’s zum Abschluss noch eine Zusammenfassung.