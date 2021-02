Kornwestheim Silke Gericke lächelte zu früh

Ganz einfach: Die Plakate der grünen Landtagskandidatin Silke Gericke, für die der Ortsverband verantwortlich zeichnet, hingen etwa fünf Tage zu früh an Masten und Laternen. In Kornwestheim dürfen die Wahlplakate erst von Freitag, 5. Februar, an angebracht werden, berichtet die Pressesprecherin Marion Blum. Frau Gericke lächelte den Menschen indes schon Ende Januar auf rund 60 Plakaten entgegen. Nun kann man sagen, was man will, aber: Die Grünen nehmen die Kritik sportlich und räumen ihren Fehler ein. „Ja das stimmt, das war unsere Schuld“, gibt Ulmer unumwunden zu. Am Ende lag der Angelegenheit ein Kommunikationsfehler zugrunde: In anderen Städten und Gemeinden dürfen Wahlplakate schon früher hängen, Kornwestheims Satzung ist da quasi „spät dran“.