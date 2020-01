Kornwestheim Silvesternacht: Feuerwehr ist im Dauereinsatz

Los ging’s um 0.18 Uhr – Einsatz ausgerechnet im K, wo die Brandmeldeanlage angesprungen war. Zu löschen gab’s für die Feuerwehr nichts. Pressesprecher Peter Schraud geht davon aus, dass wegen der Knallerei über die Luftansaugung im Elektroraum Rauch und Schwefel ins Innere gedrungen war und der Brandmelder das tat, was er in diesem Fall auch tun sollte: Alarm geben. 20 Minuten später rückte die Feuerwehr wieder Richtung K aus. Dieses Mal brannte ein Mülleimer auf dem Marktplatz. Während dieses Feuerchen eher harmloser Natur war, drohte beim Einsatz in der Jahnstraße um 1.15 Uhr schon mehr Gefahr. Dort brannten eine große Papiertonne mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern und ein kleinerer Mülleimer. Das Feuer wäre ohne das Eingreifen der Wehr aufs Gebäude übergegriffen. Möglicherweise war’s Brandstiftung, mutmaßt die Feuerwehr, denn um 6.14 Uhr musste sie wieder zur Jahnstraße ausrücken – und erneut brannte dort der Mülleimer, den die Feuerwehr zuvor an die Seite gestellt hatte. Weil die Feuerwehrleute das Licht einer Taschenlampe sahen, gehen sie davon aus, dass das Papier bewusst angezündet worden ist.