Kornwestheim Simulator hilft, die Bäume zu verstehen

„Waldarbeit war immer schon eine gefährliche Tätigkeit. Diese Problematik verschärft sich durch den Klimawandel noch einmal deutlich. Daher gilt bei jeder Maßnahme im Wald: Arbeitssicherheit hat oberste Priorität“, erklärte Dr. Michael Nill vom Fachbereich Wald im Landratsamt zu Beginn des Schulungstages. Am Spannungssimulator testeten die Teilnehmer verschiedene Schnitttechniken und beobachteten, wie sich das Holz verhält. An vier weiteren Stationen informierten sich die Teilnehmer, sie konnten zudem ihre Erfahrungen aus der jüngsten Saison austauschen und miteinander die aktuellen Herausforderungen der von Trockenschäden geprägten Situation analysieren. Insbesondere das stark gestiegene Risiko durch dürre Baumkronen, die häufiger auftretenden Stürme und die damit verbundenen Anforderungen waren ein Thema. „Wir haben schon im vergangenen Jahr neue Arbeitstechniken geschult, um auch bei der Arbeit in geschädigten Waldbeständen ein Optimum an Arbeitssicherheit zu gewährleisten“, so der stellvertretende Fachbereichsleiter Ralf Zellin aus dem Landratsamt.