Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter versprühten am Samstag gegen 18.30 Uhr den Inhalt mindestens eines Feuerlöschers in einer Tiefgarage in der Kornwestheimer Bolzstraße. Sie verursachten mit der Aktion nicht nur eine große Sauerei, sondern beschädigten auch drei Fahrzeuge. Wie die Polizei später feststellte, wurden drei Feuerlöscher von den Wänden entwendet, nur einer ist bisher an der Tiefgarage wieder aufgetaucht. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.