Bislang haben die Sitzungen in Hybridform stattgefunden, also mit einem Teil der Mitglieder des Gemeinderats vor Ort und der Möglichkeit, sich digital in die Sitzung hineinzuschalten. Ob das künftig wieder möglich ist, hängt von der Entwicklung der Inzidenzwerte ab. Das digitale Angebot für die heutige AUT-Sitzung gilt nur für die Stadträte. Bürger können die Sitzung vor Ort (Das K, Stuttgarter Straße 65) über einen Bildschirm verfolgen. Von dort aus leitet auch Oberbürgermeisterin Ursula Keck die Beratungen.