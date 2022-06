Beim Skatepark Synergien genutzt

„Die Realisierung des BMX- und Skateparks ist ein Meilenstein für Kornwestheim in vielerlei Hinsicht“, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Zum einen hätten Judeko, Gemeinderat und Verwaltung eng zusammengearbeitet und so ihre Synergien genutzt. „Zum anderen ist die Anlage selbst ein Dreh- und Angelpunkt für Kinder und Jugendliche in Kornwestheim, der jetzt wieder in einem neuen, attraktiven Glanz erstrahlt.“