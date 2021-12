Kornwestheim Skatepark soll im Juni eröffnen

Kornwestheim - Mit „Riesenschritten“ geht es in Richtung neuer Skatepark, wie die Jugenddelegation Kornwestheim, die Judeko, mitteilt. Nach einer Sitzung der Jugendlichen vor einigen Tagen geht es nun zur Ausschreibung. Einige „letzte Kleinigkeiten“ seien angesprochen worden, so die Judeko-Pressesprecherin Anna Rosenberger. „Der Abstimmungsprozess lief gut und zügig ab, vor der finalen Abstimmung haben wir auf Instagram für Externe die bei der Abstimmung gerne dabei wären, Werbung gemacht“, ergänzte sie. Das Interesse war offensichtlich da: „Es kamen auch einige Externe, was wir sehr toll gefunden haben.“