Kornwestheim - In der jüngsten öffentlichen Sitzung der Jugenddelegation Kornwestheim, kurz Judeko, haben die Mitglieder über den neusten Stand der Sanierung des Skaterparks gesprochen. Die Fläche an der Hannes-Reiber-Halle solle auf Vordermann gebracht werden, „es gibt Schlaglöcher im Asphalt, die Rampen haben Risse und sind oft zu schwer für Anfänger“, erklärte Judeko-Mitglied Anna Rosenberger in der Sitzung.