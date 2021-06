Kornwestheim So dicht besiedelt wie das Stotzgebiet

Und die Autos der Anwohner? Die, so steht es in den Auslobungsunterlagen, sollen in einer großen oder mehreren kleinen Tiefgaragen abgestellt und nicht den einzelnen Häusern zugeordnet werden. Die Stadt strebt ein „stark verkehrsberuhigtes Quartier“ an. Autoverkehr ist eigentlich nicht vorgesehen – sieht man einmal von Anlieferungen, Pflegediensten, der Müllabfuhr oder Rettungseinsätzen ab. Pro Wohnungen sollen die Architekten einen Stellplatz für Pkw unter der Erde und zwei Stellplätze für Fahrräder einplanen. Besucher dürfen ihre Fahrzeuge am Straßenrand abstellen. Aber: Der Platz ist rar. Je 15 Wohnungen gibt es nur eine Abstellmöglichkeit am Straßenrand. Und die dürfen auch in der Dürer- oder Zügel­straße liegen.

Was sind die Vorgaben?

Das neue Quartier soll über diese beiden Straßen erschlossen werden. Ursprünglichen Überlegungen, eine Straße von der Ludwigsburger Straße abzweigen zu lassen, hatte das Landratsamt einen Riegel vorgeschoben. Die Erschließung des neuen Wohngebiets sei kein Grund, die Allee an der Ludwigsburger Straße, die als Naturdenkmal eingestuft ist, anzutasten. Im neuen Wohngebiet soll es attraktive Fuß- und Radverbindungen geben, fordert die Stadt von den Planern ein.

Weitere Vorgaben an die Wettbewerbsteilnehmer: hohe energetische Standards, eine möglichst geringe Versiegelung und – wenn möglich – ein offenes Gewässer, über das das Regenwasser abgeführt wird. Außerdem: Ein Grundstück mit einer Größe von 2500 Quadratmetern ist aufgrund früherer Absprachen schon einem Bauträger versprochen. Dort müssen die Architekten 33 Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 3000 Quadratmetern unterbringen.