Kornwestheim So entsteht der Carrillotoon der Woche

• Freitag: Die Karikatur erscheint in strahlenden Farben in der Kornwestheimer Zeitung. Hugo besucht auch freitags die Redaktion und sichert sich digitale und gedruckte Ausgaben für sein Archiv.

Im Jahr 2013 ist zum ersten Mal eine Karikatur von Hugo Carrillo in der Kornwestheimer Zeitung erschienen. „Ich habe mir damit einen Traum erfüllt: Meine Karikatur in einer deutschen Zeitung sehen“, sagt Hugo. Der gebürtige Mexikaner habe früher bereits für drei Zeitungen in der Heimat gezeichnet. Hauptberuflich war er in Mexiko Sportlehrer. Vor 16 Jahren ist er der Liebe wegen nach Deutschland gezogen und wollte weiterhin Kinder unterrichten. Für die Anerkennung mussten aber so viele Dokumente vorliegen, dass er irgendwann aufgegeben hat. Also hat er das Zeichnen zum Beruf gemacht. Kornwestheim ist ihm schnell ans Herz gewachsen. Seine Erfindung „Mexikornwestheim“, eine Mischung aus Mexiko und Kornwestheim, trägt er als Schriftzug auf Jacken und T-Shirts. Oft vermisst er aber seine Familie in Mexiko. „Das ist das Gute am Zeichnen: Es ist für mich eine Therapie, dabei kann ich alles vergessen“, sagt Hugo.