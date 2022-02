Kornwestheim So erfolgreich war „Jugend musiziert“

Vor Corona hatten sich die jungen Musiker stets im Schulzentrum in der Glemsaue der Konkurrenz aus dem Landkreis gestellt, kamen miteinander ins Gespräch, wurden meist von der Familie begleitet und bewirtet von den Ehrenamtlichen örtlicher Vereine. Dieses Mal war es ruhig in der Stadt geblieben. „Das war natürlich sehr schade“, sagt Frank. Einzig Fahnen vor den Austragungsorten – ob im Bürgersaal, in der Konstanzer Kirche, in der Jugendmusikschule – wiesen auf die Veranstaltung hin. Mehr als alle Einschränkungen überwog aber, dass der Wettbewerb nach zwei Jahren wieder in Präsenz hatte stattfinden können. „Das haben alle Beteiligten sehr genossen“, sagt Frank.