Kornwestheim So ganz fällt die Fasnet nicht aus

Einige Mitglieder des Kornfetz wollen sich noch nach Stuttgart-Bad Cannstatt aufmachen. Gemeinsam mit zehn weiteren Zünften – mit dabei sind auch der Kornfetz selbst sowie die Fasnet-Zunft Kornwestheim – hat der Kübelesmarkt dort eine Fasnetsrallye organisiert. In Schaufenstern, die farbenfroh gestaltet wurden, gibt es Informationen, Bilder, Videobeiträge „und auch eine Kleinigkeit zu gewinnen“, wie die die Kübelesmarkt-Macher mitteilen. „Das wollen wir zusammen mit den Kindern noch ablaufen“, kündigt Sarah Holzmann an.

Ernst wird es am Faschingsdienstag, zumindest bei der NOL. Michael Türk hat eine Sitzung des Elferrats einberufen, „um das ganze Trauerspiel zu besprechen“ und einen Ausblick auf die kommende Kampagne und Veranstaltungen wie die Kornwestheimer Tage anzustellen. Außerdem steht ja am 30. April noch die „Gugg in den Mai“ ins Haus, als Ersatz für das Guggen-Open-Air. Das hätte eigentlich am Rosenmontag steigen sollen, wurde jedoch erneut abgesagt.

Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Stimmt in diesem Fall auch, doch an diesem 2. März gibt es noch eine spezielle Aktion: Oberbürgermeisterin Ursula Keck läutet am Vormittag um 11 Uhr auf dem Bahnhofsplatz das „Müll-Fasten“ ein. Gemeinsam sammeln dann Vertreterinnen und Vertreter einiger Zünfte sowie der umliegenden Gastronomiebetriebe vor Ort Müll ein. „Aber ohne Häs“, kündigt Klaus Magerl vorsorglich an. Dann ist das bunte Treiben erst mal vorüber und der Ernst der globalen Lage bahnt sich endgültig seinen Weg in die Gemüter.

Ob es dann hilft, es mit Magerls Herangehensweise zu halten? Der AKF-Präsident sagt: „Ich hoffe, dass wir trotz allem im kommenden Jahr eine ganz normale Fasnet feiern können.“ Denn bis dahin sei es ja noch eine ganze Weile.