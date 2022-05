Kornwestheim So glaubt die Welt

Jugendliche fehlen in südamerikanischer Kirche

Der argentinische Pater Sergio Lamberti bot in präziser Wortwahl zunächst einen Rückblick auf die Geschichte der südamerikanischen Kirche. Die dortigen Befreiungstheologen handelten nach der Maxime „Die Kirche sieht in den Armen das Gesicht Jesu“ und richteten daher ihre Arbeit besonders auf die armen Jugendlichen aus. Im Laufe der Jahre seien so Basisgemeinden entstanden, in denen aber auch Frauen eine wichtige Rolle spielten. Inzwischen blieben aber mehr und mehr die Jugendlichen weg – weil sie überhaupt keine Perspektive mehr für sich sähen. „Wir hatten in den letzten Jahren 16 Selbstmorde“, berichtete der Pater sichtlich betroffen. Inzwischen sei in seinem Land der Neoliberalismus nicht nur in der Ökonomie, sondern auch in der Gesellschaft vorherrschend.