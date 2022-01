Kornwestheim So impft und testet die Stadt

Wenige handfeste Verstöße Derzeit gelte Corona-Alarmstufe II führte Siegel aus, aktuell müssten – neben den Impf- und Testnachweisen nach 2G-plus-Regeln – in Innenbereichen bei Veranstaltungen Masken durchgängig getragen werden. Dass der Vollzugsdienst der Stadt die Einhaltung der Corona-Verordnung regelmäßig überprüfe, in Gaststätten, im Einzelhandel, bei Friseuren und Co., berichtete Siegel ebenfalls. „Auch mit unseren eigenen Einrichtungen wie dem K sind wir hierzu selbstverständlich in Kontakt“, sagte er. Grobe Verstöße habe man zuletzt in Betrieben und Einrichtungen in Kornwestheim nicht festgestellt. „Auch wenn hier und da noch Hygienekonzepte fehlten und nachgebessert werden musste“, so Siegel.