Kornwestheim So ist das K durch die Krise gekommen

Einiges hat sich geändert

In den Köpfen der Mitarbeiter hat sich während der Pandemie offenbar einiges geändert. Sie waren zum Umdenken gezwungen. „Wie müssen wir den Fußboden bekleben, damit der Abstand eingehalten wird? Wie können wir eine Bewirtung anbieten? Wie dürfen wir die Stühle im Saal hinstellen? All das haben wir uns gefragt, unsere Aufgaben haben sich verändert, aber sie sind keinesfalls weniger geworden“, sagt Münkel. Deshalb sei es so schwierig gewesen, als ihre Belegschaft in Kurzarbeit geschickt wurde. „Sie wollten nicht gehen, ich habe oft gesagt ‚raus jetzt hier!’“, berichtet Münkel und lacht. Auch der Umgang mit Künstlern ist anders geworden. Das K hat eine Art „Corona-Klausel“ in seinen Verträgen eingeführt, die regelt, was passiert, wenn der Auftritt wegen der Pandemie nicht stattfinden kann. „Das Virus galt sehr schnell nicht mehr als höhere Gewalt“, sagt Münkel. Deshalb habe man sich etwas einfallen lassen müssen, aber stets einen Weg gefunden, ohne in den Vertrag zu schauen, sagt die Betriebsleiterin.