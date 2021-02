Und dennoch: Fasnet lebt, wer sie in sich trägt, heißt es bei manchen Narren in der Region. Und man möchte derzeit hinzufügen: Die Fasnet lebt, wenn man sie nach außen trägt. Wie andere Zünfte auch feiern die Kornwestheimer Narren so gut es geht online. Aber das gleiche ist es dann eben doch in keiner Weise. Die Mitglieder halten Kontakt per Mail, Facebook, Instagram und Whatsapp, das Hexenerwecken habe man als Film gedreht und online gestellt, auch beim virtuellen Umzug der Kornwestheimer Kornfetz teilgenommen. Nicht virtuell, aber auch nicht richtig persönlich oder gar überhaupt wie sonst, waren zwei weitere Aktionen: Mit viel Abstand stellten die Vorstände der Kornwestheimer Zünfte den Narrenbaum auf, außerdem gestalteten die Fasnet-Vereine gemeinsam ein Schaufenster in der alten Hauswirtschaftsschule.