Kornwestheim So komplex ist der Neubau der B-27-Brücke

Mehrere Bauphasen haben die Planer vom RP vorgestellt. Phase eins läuft zurzeit, sie beinhaltet auch noch die Herstellung des – zunächst ein Stück verschobenen – östlichen Bauwerks und einer provisorischen Ausfahrt an der Anschlussstelle Nord/West. Danach wird der Verkehr komplett auf die neue und die alte „Ostbrücke“ verlagert und das westliche Bauwerk abgerissen, außerdem weitere Verbauten und Widerlager hergestellt (Phase zwei). Sodann wird die westliche Brücke gebaut, der Verkehr wird teils darauf verlagert, die alte östliche Brücke abgebrochen und in der Folge auch ihre Widerlager (Phase drei). Sodann folgt mit Phase vier der Clou der Planung: Der Verkehr wird komplett auf den westlichen Brückenteil verlagert. Die östliche Brücke, die bislang noch ein Stück wegstand, wird nun an ihre endgültige Stelle geschoben. Dank dieser Technik ist es möglich, die östliche Brücke neu zu bauen und gleichzeitig die alte Ostbrücke weiter befahren zu lassen – und so den Verkehr während der gesamten Bauzeit weiterfließen zu lassen.

Das Ingenieurbüro Philipps aus Murr a.d. Murr wird Gebäude in der Nähe des Baufeldes – das zwischen der Überquerung der Zeppelinstraße und der Überführung Aldinger Straße liegt – beweissichern. Das heißt, dass der Zustand der Gebäude geprüft, außerdem Messstationen aufgestellt werden. So soll überwacht werden, ob die Erschütterungen während der Bohrarbeiten zu stark werden. Nach Abschluss der Arbeiten kann zudem überprüft werden, ob neue Schäden an Gebäuden entstanden sind. Die Beweissicherung führte zu einigen Nachfragen aus dem Publikum. Ob sie denn schon überall neben dem Baufeld stattgefunden habe? Und: Ob die „Grenzen“, bis zu denen beweisgesichert wird, so Sinn ergäben, wie sie gezogen wurden? Die Planer betonten, dass zunächst östlich der Brücke geprüft werde, dann erst westlich und boten an, bei Nachfragen direkt auf sie zuzukommen.

Viele Besucher der Infoveranstaltung bewegte außerdem die Sperrung der Straße Unterer Klingelbrunnen im Bereich der Brücke, die heute eingerichtet werden soll. Die Straße wird damit zur Sackgasse, Anwohner müssen durch den Haldenrain fahren und von dort auf die viel befahrene Aldinger Straße einbiegen, wo eine Ampel sie erwartet. Dass diese Nadelöhr-Situation schon bei der letzten Sperrung im Herbst nicht gut funktioniert habe, betonten mehrere Anwohner. Weitere Klagen gab es über wegfallende Parkplätze, wild – etwa am Brückle – parkende und wendende Baufahrzeuge und Dreck auf den Straßen, die von den beginnenden Arbeiten stammen. Daniel Güthler betonte, man habe viel getan, um die Situation so gut zu lösen wie möglich und beobachte sie weiter. „Ganz ohne Einschränkungen geht es natürlich nicht“, sagte er und lud die Anwohner ein, sich bei Problemen an die Stadt und das Regierungspräsidium zu wenden.