Kornwestheim So organisieren die Kirchen Weihnachten

Die Kornwestheimer Katholiken planen neben ihrer Teilnahme an den ökumenischen Gottesdiensten in Pattonville und im Autokino ein ganzes Bündel heiliger Messen. An Heiligabend findet in der St.-Martinus-Kirche um 16 Uhr die Krippenfeier statt, wobei Kinder im Voraus Szenen aufgenommen haben. Um 19 Uhr folgt der stille Heiligabend-Gottesdienst, um 22 Uhr die Christmette – trotz der Corona-Einschränkungen wird hier Harfenmusik erschallen, Solosänger werden Weihnachtslieder interpretieren. Die Katholiken nehmen keine Anmeldungen für ihre Gottesdienste entgegen – das sei organisatorisch kaum zu stemmen, betont Pfarrer Franz Nagler. „Wir bitten die Menschen, zu allen Gottesdiensten einen Zettel mit Namen und Telefonnummer oder Adresse mitzubringen.“ Es gebe Alternativpläne, wenn die 130 Plätze, die derzeit in der Martinus-Kirche zur Verfügung stehen, besetzt seien, so der Pfarrer weiter. So würden die Gottesdienste in den Martinussaal übertragen, außerdem gebe es Lautsprecher auf dem Kirchplatz, die das Geschehen zumindest akustisch übertragen. Die Weihnachtsgottesdienste der Katholiken am 25. Dezember finden um 8.30 Uhr im Thomashaus, um 9.45 Uhr in der St.-Martinus-Kirche statt, um 18 Uhr folgt die Weihnachtsvesper in St. Martinus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es um 8.30 Uhr eine Messe im Thomashaus und um 9.45 Uhr in der Martinuskirche

Auf den Weihnachtsgottesdienst will auch die Neuapostolische Kirche nicht verzichten. Ein Besuch vor Ort in der neuen Kirche an der Salamanderstraße ist allerdings wegen der Corona-Vorschriften nur für 45 Gläubige möglich. Die Plätze sind bereits vergeben. Die Gemeinde hat bereits in den vergangenen Wochen ein System eingeführt, nach dem die Mitglieder sich abgewechselt haben mit dem Kirchbesuch. Eine Gruppe durfte ins Gotteshaus kommen, die anderen waren daheim auf die digitale Übertragung angewiesen. Gemeindeleiter Frank-Michael Steichele: „Das hat sich super bewährt.“