Kornwestheim So sollen die Ausschüsse digital tagen

Damit auch Stadträte, die keine „Digital Natives“ sind, also weniger technikaffin, nicht abgehängt werden, hat das IT-Team nicht nur Testsitzungen angeboten, sondern in einzelnen Fällen sogar Hausbesuche gemacht. Die Hardware werde schließlich nicht von der Stadt, sondern von den jeweiligen Stadträten bereitgestellt. Trotz der recht unterschiedlichen Voraussetzungen, was die technische Ausstattung angeht, will man es möglichst vielen Stadträten ermöglich, sich von zu Hause aus zuzuschalten. Konkret funktioniert das Ganze so, dass die Ausschussmitglieder sich entweder über einen Internetbrowser oder eine Software in die Videokonferenzen einklinken können. Dafür erhalten sie jeweils Zugangsdaten, die per E-Mail verschickt werden. Wer keinen PC oder Tablet-Computer besitzt, kann sich auch über Festnetz einwählen – dann natürlich nur mit Ton, aber ohne Videobild. „Dadurch decken wir alle Bereiche ab“, sagt Hartrampf.