Kornwestheim So viele Mitglieder verlieren die Vereine

SV Kornwestheim

Nicht so beim SV Kornwestheim. Die Pandemie hat den SVK mit voller Härte getroffen, trotz des großen Engagements im Internet und den Sozialen Medien. „Vier Tage nach Beginn des ersten Lockdowns hatten wir das erste Video zum Mitmachen online“, berichtet SVK-Geschäftsführer Thomas Eeg. Für das Funsportzentrum, also das Fitnessstudio des Vereins, habe das funktioniert. „Das ist aber eine andere Klientel als in den Abteilungen, in denen es dann schon schwierig geworden ist.“ Handball- oder Fußballtraining mache man eben nicht so einfach online. Alles in allem habe der Verein in der Coronazeit bis jetzt zwischen 800 und 900 Mitglieder verloren. Das liege zu einem Gutteil daran, dass der Verein die natürliche Fluktuation nicht mit der Werbung neuer Mitglieder habe ausgleichen können. Zum Stichtag 1. Januar 2021 zählte der SVK noch 6467 Mitglieder. Zum gleichen Zeitpunkt 2020 waren es noch knapp 7000 gewesen.