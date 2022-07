Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden in ganz Baden-Württemberg die Bodenrichtwerte angepasst und neu berechnet – auch für Kornwestheim. In der Stadt gibt es eine teils deutliche Bodenwertsteigerung von im Schnitt rund zehn Prozent innerhalb eines Jahres, sagt Johannes Hartmann, der Leiter des Fachbereichs Planen und Bau im Rathaus. Lagen mit hohen Werten seien in der Stadt etwa im Kirchle (1000 Euro pro Quadratmeter) und im Bereich der Hochhäuser im Ostgebiet (1020 Euro) zu finden, betont er.