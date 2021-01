Kornwestheim „Sofort klar, dass ich mitmache“

Kornwestheim - Am 29. Dezember hat ein schweres Erdbeben die kroatische Zentralregion erschüttert. Mehrere Menschen starben, rund 50 000 sind von Schäden an ihren Wohn- oder Geschäftshäusern betroffen. Zudem folgten bis in diese Woche zahlreiche Nachbeben. Drazen Marinic, Betreiber und Inhaber des Fußballcenters Kornwestheim, will nun helfen. Der 46-Jährige, der selbst kroatische Wurzeln hat, beteiligt sich an einer Hilfsaktion.