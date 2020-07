Kornwestheim Sogar der beste Freund belastet den Angeklagten

Angeklagter soll gewalttätig sein

Ausgesagt hat auch die Mutter der 40-Jährigen. Sie bezeichnete ihren Noch-Schwiegersohn als „Lügner, Schauspieler und Blender“. Ihre Tochter, so die Rentnerin, habe sie oft mitten in der Nacht angerufen und um Hilfe gebeten. Als sie einmal in Kornwestheim zu Besuch gewesen sei, habe der Angeklagte den Couchtisch zerschlagen und gemeint: „Sei froh, dass ich nur den Tisch geschlagen habe und nicht deine Tochter.“ Sie habe auch Verletzungen an ihrer Tochter gesehen, als diese einmal aus der Dusche gekommen sei, fuhr die Mutter fort. „Ins Gesicht hat er sie nie geschlagen, nur in den Bauch und in die Rippen.“ Immer mit der Drohung, er werde ihr die Kinder wegnehmen. Die Mutter gab an, ihre Tochter sei dem Angeklagten hörig gewesen. Diese bestätigte, psychisch abhängig von ihrem Noch-Mann gewesen zu sein.