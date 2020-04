Kornwestheim „Solange die Hilfe eben benötigt wird“

Mittlerweile bewegt sich die junge Frau sehr routiniert durch den Supermarkt in der Johannesstraße. Sie gehe in das gleiche Geschäft, in dem auch die ältere Dame immer eingekauft habe, erklärt Annika. „Dadurch kann ich das kaufen, was sie zuvor auch hatte und sie muss sich nicht umstellen“, sagt sie. Ganz ohne Anlaufschwierigkeiten verlief ihre Hilfe aber nicht. Bei einigen Produkten war die Auswahl so groß, dass die beiden zu einigen Tricks griffen. „Sie beschreibt mir einfach, wie die Packung aussieht“, sagt die 18-Jährige. Kniffelig wird es für die junge Frau, wenn Fleischgerichte auf der Liste stehen, die sie sich vorab telefonisch durchgeben lässt. „Ich bin Vegetarierin, da musste ich einige Male rätseln“, sagt sie.