Kornwestheim - Unbekannte brachen dieser Tage in drei Gartengrundstücke entlang der Kornwestheimer Westrandstraße ein und stahlen dort unter anderem Solarpanels, einen Laderegler und Werkzeug. Wohl zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Samstag verschafften sie sich Zugang zu den Grundstücken, hebelten Türen der Gartenhäuser auf. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kornwestheimer Revier zu melden.