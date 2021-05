Kornwestheim Soldaten sind ins K eingerückt

Kornwestheim - Eigentlich sind zehn Soldaten des Jägerbataillons 292 der Deutsch-Französischen Brigade in Donaueschingen stationiert. Nun helfen sie aber in Kornwestheim aus. Ihre Aufgabe besteht darin, telefonisch die Kontaktketten von Menschen nachzuvollziehen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Angerückt sind die Soldaten bereits am 12. April, ihre Arbeitsplätze befinden sich im Veranstaltungsraum des K. Dort ist eigens eine kleine Telefonzentrale eingerichtet worden. Weitere 15 Uniformierte sind schon seit November 2020 im Kornwestheimer Feuerwehrgerätehaus am Kimryplatz im Einsatz. Die Aufgabe der Soldaten besteht ausschließlich in der Kontaktnachverfolgung.