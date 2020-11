Kornwestheim Soll die Musikschule teurer werden?

Koch-Haßdenteufel ergänzte, die Musikschule sei ein freiwilliges Angebot der Stadt, noch dazu sei der Elternbeirat mit im Boot bei der Debatte. Segmiller ging zudem auf das Thema Instrumente ein – diese habe man in den vergangenen Jahren für viel Geld auf Vordermann gebracht. Oberbürgermeisterin Ursula Keck machte hierzu einen Kompromissvorschlag, ein Wink vor allem an die SPD. Es sei vorstellbar, die Leihgebühren zweckgebunden an die Anschaffung und Instandhaltung der Instrumente zu koppeln.