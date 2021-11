Kornwestheim Soll die Stadt ein Pflegeheim eröffnen?

Kornwestheim - Die Fraktionen quer durch den Kornwestheimer Gemeinderat rücken in diesem Jahr im Rahmen der Haushaltsberatungen das Thema Senioren in den Fokus. Der vielleicht weitreichendste Vorschlag – formuliert als Antrag – kommt wohl von den Freien Wählern. Die Wählergruppierung möchte prüfen lassen, ob ein kommunales Pflegeheim in der Stadt Sinn ergibt – etwa als städtischer Eigenbetrieb oder städtische Tochterfirma. „Wir wollen“, so der Fraktionsvorsitzende Markus Kämmle, „eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, ob, wo und wie ein Pflegeheim unter kommunaler Trägerschaft in Kornwestheim möglich ist“. 100 000 Euro wollen die Freien Wähler für diese Studie im Haushalt bereitstellen, beinhalten soll sie auch Marktanalyse, Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsplanung.