Kornwestheim Sondereinsatzkommando nimmt Dieb in Gartenlaube fest

Kornwestheim - Nur mit Hilfe des Sondereinsatzkommandos (SEK) der Landespolizei Baden-Württemberg konnte am Sonntagabend ein 45-Jähriger Mann in einem Gartenhaus im Bereich der Marie-Curie-Straße am Rande des Kreidler-Gewerbegebiets festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag in einem Lokal am Kornwestheimer Bahnhof einen schweren räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Er soll sich in der Bar geweigert haben, ein Getränk zu bezahlen und bedrohte beim Verlassen des Lokals eine Bedienung mit einer Axt.