Kornwestheim Sophie Beutel verlässt das K

Kaum eine Veranstaltung ohne Gespräch mit den Gästen

Das Erfolgsrezept? „Wir waren immer für die Gäste und das Publikum da.“ In der Tat: Es gab kaum eine Veranstaltung, in der Sophie Beutel oder Johannes Ellrott nicht die Gäste im K begrüßten, in denen sie das Gespräch suchten, in denen sie auf die Besucher zugingen, die in der Pause das Theater verließen. So entwickelte die 35-Jährige ein Gespür dafür, was in Kornwestheim ankommt und was nicht. Das Publikum, sagt sie, habe sie stets als offen für Neues erlebt. Das Kulturmanagement habe auch nicht den Anspruch entwickelt, jedes Mal ein volles Haus zu haben. Dank einer Mischkalkulation sei es möglich gewesen, auch nicht so publikumsträchtige Veranstaltungen ins K zu holen. „Qualität statt Quantität“ seien für sie und Kollege Johannes Ellrott stets die Maxime gewesen – übrigens auch für den Spielplan 2022/23, den sie noch mitverantwortet. Gab’s Flops? „Mir fällt nichts ein.“