Kornwestheim Soziales Jahr auch in der Denkmalpflege

Sie sind ein Projekt der Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste. Jugendliche, die dort ihr FSJ absolvieren, arbeiten in der Denkmalpflege. Die Kornwestheimer Firma Holzbau & Schreinerei Muny, die unter anderem auf die Restauration historischer Gebäude spezialisiert ist, nimmt an dem Projekt teil und hat seit diesem September den FSJler Christian Ruckh bei sich. Er hat in diesem Jahr sein Abitur gemacht, möchte im kommenden Jahr ein Architekturstudium beginnen. Der junge Mann suchte etwas für die Monate dazwischen und stieß auf die Jugendbauhütten. „Ich war direkt begeistert von der Idee und mir auch sicher, dass ich aus einem Jahr im Handwerk am meisten Erfahrung mitnehmen kann“, berichtet er. Also entschied er sich nicht für ein Praktikum in einem Architekturbüro, sondern für das handwerklich orientierte FSJ.