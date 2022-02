Kornwestheim Sozialstation eröffnet Tagespflege

50 Tagespflegeplätze gibt es nun in Kornwestheim

Dass es zusätzlich zur Revivo-Tagespflege in der Bahnhofstraße und zum Angebot des Jakob-Sigle-Heims Bedarf an einer solchen Betreuung gibt, davon sind Franz Scheuermann und Marco Maier vom Vorstand des ökumenischen Krankenpflegevereins überzeugt. Rund 50 Plätze für eine Stadt wie Kornwestheim, das sei nicht zu viel, sagt Franz Scheuermann von der katholischen St.-Martinus-Gemeinde. Marco Maier (evangelische Kirchengemeinde) geht davon aus, dass das Interesse an der Tagespflege steigt, wenn die Arbeitnehmer vom Homeoffice in die Büros und an die Arbeitsplätze zurückkehren. „Tagespflege“, nennt Anja Baisch einen Vorteil des Angebots, „kann den Umzug in ein Heim wesentlich hinauszögern.“ Und sie trage dazu bei, dass die Angehörigen bei der Pflege und Betreuung entlastet werden. Und bei den Senioren werden durch Gespräche und gymnastische Übungen Geist und Körper angeregt.