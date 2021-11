Kornwestheim Sozialverband hat neuen Vorstand

Ein Plan für das Fest

Weihnachtsfeier

Der VdK hat Räume für seine Weihnachtsfeier gefunden. Sie findet am Samstag, 18. Dezember, ab 14 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants Applaus statt. „Da gibt es Parkplätze in der Nähe, auch für Schwerbehinderte, die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und eine Behindertentoilette“, so Armin Scheuer.

Kontakt Wer in Kornwestheim Kontakt zum VdK aufnehmen möchte, kann das per E-Mail an ov-kornwestheim@vdk.de oder per Telefon (0 170 / 85 09 516) tun. Im Internet ist der VdK unter https://www.vdk.de/ov-kornwestheim/ zu finden.