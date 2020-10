Kornwestheim Spanien, China, Slowenien, Kornwestheim

Was bei Mahle in Kornwestheim passiere, das sei hochspannend, betont Keck, und man mag ihr zustimmen: Am Donnerstag ging das Unternehmen mit Neuigkeiten zu Kornwestheim an die Öffentlichkeit. Der Automobilzulieferer hat aus seinem hiesigen Standort ein globales Entwicklungszentrum für Mechatronik gemacht, die Gebäude entsprechend umgebaut. Ingenieure und Ingenieurinnen ersinnen hier mittlerweile Systeme, Aktuatoren, elektrische Nebenaggregate für alle möglichen Antriebsarten, so berichteten es beim Pressegespräch zwei Männer mit höchst klangvollen Tätigkeitsfeldern: Wilhelm Emperhoff, Mahle-Vorstandsmitglied und Leiter des Geschäftsbereiches Elektronik und Mechatronik sowie Dr. Armin Messerer, Leiter des globalen Geschäftssegments Mechatronik und auch Standortleiter. Kornwestheim steht damit nun in einer Reihe mit Mahle-Entwicklungsstandorten weltweit, in Spanien, Slowenien, China – und arbeitet folgerichtig mit diesen eng zusammen.