Kornwestheim Spaß bei der Stadtrandfreizeit

Schon vom ersten Tag an hörte man dauernd Kinderstimmen fragen: „Wann findet der StaRa-Markt statt?“. StaRa-Markt ist ein Mittagsprogramm, an dem die Kinder selbst kreativ werden und Gebasteltes zum Verkauf oder Aktionen anbieten, die man mit Spielgeld, den StaRa-Talern, erwerben kann. So wurden bereits in der ersten Woche fleißig Armbändchen geflochten, aus Joghurtbechern Blumentöpfe gebastelt. Am vorletzten Tag war es dann endlich soweit und es wurde alles für den StaRa-Markt vorbereitet, Stände aus Tischen und Bänken gebaut sowie die Waren schön drapiert. So konnte das Betreuer- und Küchenteam in der ersten Runde kräftig einkaufen, gegen Geld Tischkicker spielen oder Massagen genießen und so das Geld unter die Kinder bringen, mit dem dann die Kinder an Ständen der Anderen Sachen erwerben konnten. Jugendreferentin Sabine Hering, die die Sommer-Stadtrandfreizeit diesen Sommer zum ersten Mal hauptverantwortlich leitete, war sehr zufrieden mit dem Ablauf der Freizeit: „Das Wetter spielte super mit, das Gelände um das Thomashaus eignet sich perfekt für die StaRa mit knapp 75 Kindern und Betreuern, wir wurden wunderbar von unserem Küchenteam aus einer erwachsenen Küchenleitung und helfenden Jugendlichen verköstigt, und ich bin sehr dankbar für das tolle Mitarbeiter-Team, das ehrenamtlich schon im Vorfeld viel Zeit und Motivation in die Planung und dann auch in die Umsetzung gesteckt hat.“