Kornwestheim SPD: Schwächen im Radnetz beseitigen

Kornwestheim - In Kornwestheim weist das Radwegenetz sehr gute Möglichkeiten auf, aber auch Schwachpunkte.“ Und die gelte es zu beseitigen. So steht’s in einem Antrag der Kornwestheimer SPD-Fraktion, den der Vorsitzende Hans-Michael Gritz jüngst in die kommunalpolitischen Gremien einbrachte. Er listet auch auf, wo es nach Ansicht der Sozialdemokraten an der Qualität der Radwege noch hapert:• Der Radweg an der Hohenstaufenallee vorm Ernst-Sigle-Gymnasium und der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule sei in einem schlechten Zustand.• Das gelte auch für das Stück an der Theodor-Heuss-Straße zwischen Realschule und Thomashaus. • Die Radwege in der Innenstadt (Güterbahnhof- und Bahnhofstraße) seien teils in einem schlechten Zustand und häufig zugeparkt. • Unzufrieden ist die SPD auch mit der Situation für die Radfahrer an der Stuttgarter und an der Ludwigsburger Straße zwischen dem K und dem Ortsausgang. Dort gebe es teils einen Weg, den sich die Radler mit den Fußgängern teilen, teils müssten sie auf der Straße fahren. • Zu schmal ist nach Ansicht der SPD-Fraktion der Verbindungsweg für Radler zwischen der Lindenstraße und dem Stotzgebiet.