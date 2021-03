Kornwestheim SPD und Grüne geben nicht auf

Wieder zu den Grünen und der SPD: Nach den zahlreichen Debatten setzen die Fraktion nun noch einmal ganz neu an und wollen das Thema erneut aufrollen. Die Stadträte und Stadträtinnen haben einen weiteren Antrag formuliert. In diesem verzichten sie zwar nicht auf einen Beitritt Kornwestheims zur Initiative Seebrücke, legen den Schwerpunkt aber darauf, man solle sich dem Appell anderer Städte – darunter unter anderem Freiburg, Tübingen und Ulm – an die Bundespolitik anschließen, die Situation an den Grenzen Europas und in Mittelmeer unbedingt zu entschärfen. In einem Brief an die Bundeskanzlerin solle die Stadt signalisieren, Kornwestheim sei zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten bereit, Geflüchtete von Rettungsschiffen aufzunehmen. „Den neuen Antrag haben wir nun abgegeben“, sagt Ulmer. „Wir haben ihn verkürzt und modifiziert und hoffen, dass wir noch einmal mit den anderen Fraktionen ins Gespräch kommen.“ Kornwestheim habe immerhin seit Jahren Erfahrung darin, Geflüchtete aufzunehmen. „Daran wollen wir anknüpfen.“