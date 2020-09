Kornwestheim - Der Vorstand der SPD Kornwestheim hat in seiner Sitzung Mitte September beschlossen, im Jahr 2021 keinen Neujahrsempfang zu organisieren. Grund dafür sei die Corona-Pandemie, so teilten es die Sozialdemokraten mit. „Unser Neujahrsempfang lebt neben dem Vortrag vor allem von den anschließenden Gesprächen in lockerer Atmosphäre“, sagte Florian Wanitschek, der Vorsitzende des Ortsvereins. Wegen der Corona-Pandemie sei das aber so in diesem Januar nicht möglich.