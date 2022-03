Kornwestheim Spendenberge für Ukraine

Warum musste es so schnell gehen?

Wir wollten unsere Sach- und Lebensmittelspenden an die Hilfsorganisation „Art Helps“ geben und dafür hatten wir nur zwei Tage Zeit, weil die Frist auslief. Aber wir haben das gut hinbekommen.

Was genau haben Sie und Ihre Mitarbeiter gespendet?

Von den Mitarbeitern kamen warme Decken, Kleidung, Babynahrung, Erste-Hilfe-Koffer und einige Artikel aus der Apotheke. Außerdem haben wir für 1000 Euro im Großmarkt eingekauft, das war gar nicht so einfach. Die Großmärkte waren so überlastet, dass sie uns nichts liefern konnten. Einen konnte ich dann überzeugen, dass er uns die Waren bereitstellt, so dass wir sie selbst abholen und den Weitertransport organisieren konnten. Zudem haben wir 500 Euro an eine Hilfsorganisation überwiesen.

Hat sich die Hilfsorganisation über so viele Paletten von Ihnen gefreut?

Leider ist ein Teil der Sachspenden wieder zu uns zurückgekommen, vor allem die Kleidung, weil die Initiative überrannt wurde. Ich habe dann viel telefoniert und musste feststellen, dass keine Organisation mehr Sachspenden annimmt. Zum Glück habe ich einen Unternehmer aus Erligheim gefunden, der regelmäßig in die Ukraine fährt und der den Rest unserer Spenden am Dienstag direkt mitgenommen und auf den Weg gebracht hat.

Wohin genau gehen die Spenden?

Im ersten Moment war der genaue Ort für uns nicht entscheidend. „Art Helps“ liefert in die schwer beschädigten Städte der Ukraine. Der Unternehmer fährt nach Katowice in Polen, und die Spenden werden dort an Geflüchtete weitergegeben. Es ist ein gutes Gefühl, dass man überhaupt helfen kann. Und der Bedarf ist wahrscheinlich immens, so dass die Menschen in der Ukraine alle Spenden gebrauchen können.