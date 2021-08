Kornwestheim - Es war Millimeterarbeit, und die erledigten die Baufirmen auch noch pünktlich auf den Tag. Am 28. Mai manövrierten Arbeiter die am Straßenrand errichteten Brückenbauwerke mittels eines sogenannten Tausendfüßlers an den dafür vorgesehenen Standort. Fast 24 Stunden nahmen die Arbeiten in Anspruch, zwei Wochen später rollten die ersten S-Bahnen wieder über die Brücke. Alles war nach Plan verlaufen.