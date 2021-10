Kornwestheim Spielautomaten in Lokal aufgebrochen

Kornwestheim - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in eine Gaststätte am Bahnhofsplatz in Kornwestheim eingebrochen. Die Diebe manipulierten die Eingangstür des Lokals und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort hebelten sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten die enthaltenen Geldkassetten. Des Weiteren fiel ihnen eine Kasse und ein Bediengeldbeutel in die Hände. Sie dürften mehrere tausend Euro erbeutet haben. Der hinterlassene Schaden wurde von der Polizei ebenfalls auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31 30 zu melden.