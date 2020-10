Kornwestheim Spielerisch auf Distanz in Coronazeiten

Pattonville - Wie kann man vor allem Familien mit Kindern in den Zeiten der Corona-Pandemie Unterhaltung und Abwechslung bieten, ohne die Abstandsregeln zu verletzen? Für Pattonville lautet die Antwort: „Balkonbingo“ – oder auch kurz und knackig „Babig“. Bernhard Antelmann und sein Team der Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit Pattonville haben in dieser Woche in bestimmten Straßen Einladungen zum Mitspielen in die Briefkästen geworfen, auf deren Rückseite jeweils ein Bingo-Spielfeld mit 25 Zahlen abgedruckt ist.