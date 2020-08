Zudem kann das K-Team noch nicht sicher sagen, ob am Ende nicht doch Veranstaltungen ausfallen müssen. „Das Kulturmanagement ist derzeit mit allen Agenturen, Künstlern und Vertragspartnern der kommenden Spielsaison in Verhandlung, ob und unter welchen Voraussetzungen die jeweilige Veranstaltung in Anbetracht und unter Einhaltung der jeweiligen erforderlichen Maßnahmen durchführbar ist“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt hierzu. Wie die jeweils geltende Corona-Verordnung aussehe, dass sei aufgrund der vielen Änderungen nur schwer vorhersehbar. Geplant sei, bis Mitte September die Veranstaltungsinteressenten darüber zu informieren, ob, wo und unter welchen Voraussetzungen die jeweilige Kulturveranstaltung stattfindet.