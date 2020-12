Kornwestheim Spielplatz wird zum Anziehungspunkt

Das bisherige Spielgerät am Eichenweg stammte aus dem Jahr 2006 – zwei Türme, eine Wackelbrücke und eine Rutsche. Das, was nun Form und Gestalt annimmt, ist eine komplett andere Liga. Wie schon auf dem Spielplatz an der Beethovenstraße entsteht nun ein echtes Unikat, das in seinem endgültigen Design erst vor Ort zugesägt und aufgestellt wird – eine Spezialität der Firma Starkholz, die auch schon auf weiteren der 23 Kornwestheimer Spielplätze neue Gerüste gebaut hat. Es enthält einen Seilgarten-Kletterparcours, Netze, einen Holztunnel, einen zentralen Spielturm, Balanciermöglichkeiten und und und. „Vom Spielwert gesehen haben wir so etwas noch nie gebaut“, betont Thomas Renner. Beim Entwurf des Gerüsts hat übrigens seine Auszubildende Lisa Taut maßgeblich mitgeholfen. Geeignet sei die Anlage für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren. Hinzu kommen bereits vorhandene Schaukeln und vor allem die Doppelseilbahn.