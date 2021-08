Kornwestheim Spielspaß mit Zügen und Schienen

„Das erinnert mich an meine Kindheit“, sagt Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel. Früher hätte sie auch gerne in dem neuen Brio-Spielbereich in der Kinderwelt Zeit verbracht. „Hier können unsere kleinen Besucher wirklich aus dem Vollen schöpfen“, sagt Siglinde Nowack, die Geschäftsführerin der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH. Schienen, Züge, Flugzeuge, Spielteppiche – so viel Auswahl haben die meisten Kinder zuhause nicht. Auch Julian hat zuhause eine kleine Holzeisenbahn, aber das sei nichts im Vergleich zu dem Angebot in der Spielewelt, meint die Mutter.