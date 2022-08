Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 13.15 und 14.30 Uhr einen Spind in der Männerumkleide in einem Fitnessstudio am Salamanderplatz in Kornwestheim aufgebrochen. Er entwendete einen Geldbeutel, in dem sich persönliche Dokumente sowie rund 100 Euro Bargeld befanden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sollen sich bei der Polizei, Telefon 07154 /131 30, melden.